Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında’nın konusu ve oyuncuları

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmidir. Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır.

AİLE ARASINDA ANA KARAKTERLERİ

ENGİN GÜNAYDIN -FİKRET

21 yıllık eşi tarafından aniden terk edilen, asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin bir adam.

DEMET EVGAR - SOLMAZ



Fikret gibi 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından terk edilen müzikhol vokalisti. Zeynep'in annesi.

GÜLSE BİRSEL - MİHRİBAN

Fikret'i boşayan karısı. Gülse Birsel, Aile Arası'ndaki karakteri için "Mihriban çok fena bir insan. Yakın olmak istemeyeceğimiz biri" tanımını yapmıştı.

SU KUTLU- ZEYNEP

Solmaz'ın kızı. Üniversitede okuyor. Emirhan ile sevgili ve evlenmek istiyorlar.

DERYA KARADAŞ - LEYLA

Solmaz'ın arkadaşı, güzellik uzmanı. Şuursuz bir kadın, ancak ekstra bir iyi niyet var.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?