Ahu Tuğba kimdir, kızı kim?
Ahu Tuğba, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 80'li yıllarda Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'nın hayatı ve kızına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Ahu Tuğba kimdir, kızı kim?
tweet atma, Ahu Tuğba, Türk sinema oyuncusu. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı. 80'li yıllarda Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.
Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu var.
AHU TUĞBA'NIN KIZI HAKKINDA BİLGİLER
Anjelik Calvin, 11 kasım 1993 tarihinde Miami de dünyaya geldi. Arnavut ve İtalyan asıllıdır. Henüz 13 yaşındayken New York Film Academy’ den mezun oldu.
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