Ahmet Uğur Say:Halit Ergenç ile oynamak muhteşem

Lütfü’nün son derece naif, sevgi dolu ve ürkek bir karakter olduğunu belirten Say: “Vatanım Sensin, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini ve kurtuluşa kadar olan süreci anlatıyor. Biz bu tabloda Kuva-i Milliye’nin halka bakan tarafındayız. Halkı bilinçlendirmek için yazı yazıp, bildiriler dağıtan, vahametin farkında olan bir karakter Lütfü. Osmanlı’nın parçalanmak istendiğinin bilincinde ve bunu halka duyurmak için müzisyen arkadaşlarıyla kaçak matbaada bildiriler hazırlıyor. Bu karanlık ve sıkıntılı dönemde üç arkadaş ağır havayı umutlarıyla, çabalarıyla birbirlerine tutunarak dağıtmaya çalışıyorlar.” dedi.

“HALİT AĞABEYDEN FEYZ ALIYORUM”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ahmet Uğur Say, Halit Ergenç’ i örnek aldığını belirterek; “Hayatta insanın kendi belleğinde çektiği fotoğraflar, hafızasına kazınan anlar çok kıymetlidir. Benim de öyle fotoğraflarım, anlarım, anılarım var. Üniversitede okurken her ay sinema dergisi alıp oyuncularla yapılan röportajları merakla okurdum. Ne izlerler, ne okurlar, hangi yönetmenleri beğenirler vs... On sene önceki Halit Ergenç röportajı hala kitaplığımda durur. Şimdi Halit ağabeyle birlikte oynadığımız sahneler oluyor. Onunla oynamak muhteşem! Bir anda sahnenin havası değişebiliyor, o anki sinerji ile daha hakiki bir hâle bürünebiliyorsunuz. Kamera arkasındaki hali, tavrı da çok güzel ve örnek alınası. Ben de Halit ağabeyden feyz alıyorum. Yolun başında olduğumuz için romantik tarafından bakıyoruz ama bu yanlar benim hoşuma gidiyor.” dedi.

“DÖNEM DİZİSİNDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ”

Dönem dizisinde oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirten Ahmet Uğur Say; “1919-1922 yılları arasında yaşananlar var dizide. Nerdeyse yüz yıl öncesi! Günümüze baktığınızda da benzerlikler görebiliyorsunuz. Tarihi dönem dizisinde oynamak büyük avantaj ve fırsat. O eski karelerde bulunmak çok hoşuma gidiyor. İnsanların hâlleri, kullanılan dil, kelimeler, kostümler... Günümüzle mukayese ettiğinizde çok farklı.” dedi

