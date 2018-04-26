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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.04.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Ahmet Uğur Say:Halit Ergenç ile oynamak muhteşem

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Ahmet Uğur Say:Halit Ergenç ile oynamak muhteşem

‘Vatanım Sensin’ dizisinde canlandırdığı 'Lütfü' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Ahmet Uğur Say samimi açıklamalar yaptı.

 Lütfü’nün son derece naif, sevgi dolu ve ürkek bir karakter olduğunu belirten Say: “Vatanım Sensin, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini ve kurtuluşa kadar olan süreci anlatıyor. Biz bu tabloda Kuva-i Milliye’nin halka bakan tarafındayız. Halkı bilinçlendirmek için yazı yazıp, bildiriler dağıtan, vahametin farkında olan bir karakter Lütfü. Osmanlı’nın parçalanmak istendiğinin bilincinde ve bunu halka duyurmak için müzisyen arkadaşlarıyla kaçak matbaada bildiriler hazırlıyor. Bu karanlık ve sıkıntılı dönemde üç arkadaş ağır havayı umutlarıyla, çabalarıyla birbirlerine tutunarak dağıtmaya çalışıyorlar.” dedi.

“HALİT AĞABEYDEN FEYZ ALIYORUM”
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ahmet Uğur Say, Halit Ergenç’ i örnek aldığını belirterek; “Hayatta insanın kendi belleğinde çektiği fotoğraflar, hafızasına kazınan anlar çok kıymetlidir. Benim de öyle fotoğraflarım, anlarım, anılarım var. Üniversitede okurken her ay sinema dergisi alıp oyuncularla yapılan röportajları merakla okurdum. Ne izlerler, ne okurlar, hangi yönetmenleri beğenirler vs... On sene önceki Halit Ergenç röportajı hala kitaplığımda durur. Şimdi Halit ağabeyle birlikte oynadığımız sahneler oluyor. Onunla oynamak muhteşem! Bir anda sahnenin havası değişebiliyor, o anki sinerji ile daha hakiki bir hâle bürünebiliyorsunuz. Kamera arkasındaki hali, tavrı da çok güzel ve örnek alınası. Ben de Halit ağabeyden feyz alıyorum. Yolun başında olduğumuz için romantik tarafından bakıyoruz ama bu yanlar benim hoşuma gidiyor.” dedi.

“DÖNEM DİZİSİNDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ”
Dönem dizisinde oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirten Ahmet Uğur Say; “1919-1922 yılları arasında yaşananlar var dizide. Nerdeyse yüz yıl öncesi! Günümüze baktığınızda da benzerlikler görebiliyorsunuz. Tarihi dönem dizisinde oynamak büyük avantaj ve fırsat. O eski karelerde bulunmak çok hoşuma gidiyor. İnsanların hâlleri, kullanılan dil, kelimeler, kostümler... Günümüzle mukayese ettiğinizde çok farklı.” dedi

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Boran Kuzum ve Ahmet Uğur Say gibi çok sayıda ünlü ismin rol aldığı 'Vatanım Sensin' yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de!

 

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