Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Ahmet Rıfat Şungar kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar kimdir, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, zaman zaman basında yer alan haberler sonrası gündem oluyor. Ahmet Rıfat Şungar'ın kim olduğunu ve özel hayatına dair ayrıntıları merak eden hayranları, ünlü oyuncu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı?

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 11:57 | Son Güncelleme :

Nuri Bilge Ceylan imzasını taşıyan 3 Maymun filmindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Rıfat Şungar'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Rol aldığı dizi ve filmlerde hayat verdiği karakterler sayesinde tanınan Ahmet Rıfat Şungar hakkında bilinmeyenler ve merak edilen her şeyi derledik...

AHMET RIFAT ŞUNGAR KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da dünyaya Ahmet Rıfat Şungar,  Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversitede iktisat üzerine eğitim almak isteyen Ahmet Rıfat Şungar'ın bu isteği gerçekleşmeyince tiyatro alanına yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra "Kaybolan Yıllar" dizisinde rol alarak dizi sektörüne adım atan Ahmet Rıfat Şungar "Hatırla Sevgili" dizindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk sinema deneyimini "Janjan" filmiyle yaşayan Ahmet Rıfat Şungar'ın kariyerine değiştiren olay ise, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fransa-İtalya ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi Üç Maymun filminde rol alması oldu.

2009 yılında Onur Ünlü'nün yönettiği "Beş Şehir" adlı sinema filminde rol alan Şungar, ayrıca sevilen gençlik dizisi ES-ES'de de başrollerde yer aldı. 2013 yılında  "Merhamet" adlı dizide rol alan Ahmet Rıfat Şungar, boş zamanlarında basketbol ve yüzme ile uğraşıyor.

Ahmet Rıfat Şungar 2014 yılında "Deniz Seviyesi" filmindeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

FİLM VE DİZİLERİ

Deniz Seviyesi (2014) - Burak

Ah Neriman (2014-..) - Mert

Merhamet (2013-...) - Atıf Birsel

Kumun Tadı (2012) - Mehmet

Sirket.c. (kısa film, 2012) - K.

Soğuk (2012) - Enver

Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ömer Batur

Karadağlar (2010-2011) - Cemal

Beni Unutma İstanbul (2010) - Mirko

Es - Es (2009) - Uras

Onlar Birbirlerini Sevdiler Ama (kısa film, 2009) - Orhan

Beş Şehir (2009) - Şevket

Üç Maymun (2008) - İsmail

Asi (2008) - Yetkin

Hatırla Sevgili (2007) - Ali

Kaybolan Yıllar (2006) - Mehmet Ak

Janjan (2006) - Yusuf

Etiketler: Ahmet Rıfat Şungar , Ahmet Rıfat Şungar kimdir , Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında? , SeoHaber , televizyon , yayın , televizyon programı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri