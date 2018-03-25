Ahmet Mümtaz Taylan, İnsanlık Suçu’nda!
Kanal D’nin, yapımını Pastel Film, yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği dizisi İnsanlık Suçu, cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak. Yayınlanan tanıtımları büyük merak uyandıran dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor.
Beğeni ile takip edilen genç isimler ile birlikte usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan
da İnsanlık Suçun’nda izleyici ile buluşacak.
Dizide, Cemal’in ( Kaan Yıldırım) amcası Sami Gökdemir rolünü canlandıracak olan Ahmet Mümtaz Taylan, kardeşi Asaf’ın yaptığı kötülüğü unutamamış, yıllardır yaşadığı yürek yarası ile sert ve acımasız hale gelmiş bir karaktere hayat verecek.
Adana’da yaşayan, fakir ve hırslı Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikâyesi; “İnsanlık Suçu” cumartesi akşamı saat 20.00’de
Kanal D’de!
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