Ahmet Kural kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Dizi ve filmlerin aranan yüzü olan ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kim olduğunu merak eden sevenleri internette araştırma yapmaya devam ediyor. Rol aldığı dizi ve filmlerde hayat verdiği karakterler sayesinde tanınan ve şöhret sahibi olan Ahmet Kural son olarak ünlü şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İşte Ahmet Kural hakkında bilinmeyenler ve merak edilen her şey...
AHMET KURAL KİMDİR?
1982 yılında Kütahya‘da doğan Ahmet Kural, aslen Ankaralıdır. Emniyet müdürü babasının görevi nedeniyle birçok şehir gören Ahmet Kural çocukluğunu Kütahya, Nevşehir, Silopi, Karaman, Denizli gibi illerde geçirdi. Lise yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Ahmet Kural, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve ardından Ankara’da Bilkent üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Ünlü oyuncu ayrıca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil olan Ahmet Kural, tiyatro çalışmaları sürerken "Fikrimin İnce Gülü" ve "Evimin Erkeği" adlı dizilerde yer alarak televizyon sektörüne adım attı. 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.
Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır. Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin başrollerini yine Murat Cemcir le paylaşmıştır. Ünlü oyuncu son olarak başrollerini Murat Cemcir ile paylaştığı "Ailece Şaşkınız" adlı filme rol almıştır.
FİLM VE DİZİLERİ
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi
2014 - Kardeş Payı
2013 – Düğün Dernek
2012 – İşler Güçler
2012 – Behzat Ç.
2011 – Çalgı Çengi
2011 – Üsküdar’a Giderken
2010 – Elde Var Hayat
2010 – Memleket Meselesi
2010 – Mar
2009 – Ramazan Güzeldir
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Kahramanlar
2008 – Güneşin Oğlu
2008 – Gazi
2007 – Evimin Erkeği
2007 – Fikrimin İnce Gülü
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