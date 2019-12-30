Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi

10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelen ve bir polis çocuğu olan Ahmet Kural aslen Ankaralıdır.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitiren Ahmet Kural, Ankara’da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Ardından Müjdat Gezen sanat merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimi sırasında Levent Kırca tarafından keşfedilince Levent Kırca Oya Başar tiyatrosuna dahil oldu. 2008 yılında “Güneşin Oğlu” adlı sinema filminde önemli isimlerle beraber oynadı.2010 yılında “Çalgı Çengi” adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolleri paylaştı. Zamanla ayrılmaz ikili olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir ”İşler Güçler “ dizisinden sonra beraber “Düğün Dernek” filminde de rol aldı. Bu dizilerle Sadri Alışık Ödülleri - En iyi erkek oyuncu (komedi) (Düğün Dernek) 4. Antalya Televizyon Ödülleri - Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu (İşler Güçler) ödüllerine layık görüldü.2014 tarihinde yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 2015 yılının en çok izlenen filmi olan “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaştı.İlk filmde olduğu gibi yine senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği “Çalgı Çengi 2” filminde başrolleri Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerle paylaştı. Son olarak Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı,1 Ocak 2020'de vizyona girecek Baba Parası filminde rol aldı.

Şarkıcı Sıla ile evlenecekleri konuşulurken olaylı bir şekilde ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, bir süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte.