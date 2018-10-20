Ağlama Anne'nin 3. bölümünde neler olacak? İşte Ağlama Anne 3. bölüm fragmanları
Ağlama Anne dizisi 21 Ekim'de 3. kez izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala 3. bölümden 3. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Ağlama Anne'nin 3. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin başrolde yer aldığı Ağlama Anne'nin 3. bölümü için geri sayım devam ediyor. Ağlama Anne 21 Ekim Pazar akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Ağlama Anne'nin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan Ağlama Anne'nin yayınlanacak 3. bölümünde; Alev, kızını alıp gitmek üzereyken Adnan hayallerine engel olmuştur. Damla ise hem Alev tarafından hem Adnan tarafından baskı altındadır. Alev'in hırsını Damla'dan çıkarması, Adnan'ın giderek Zeynep'e yaklaşması Damla'da ayakta kalacak güç bırakmamıştır. Diğer taraftan Alev'in gitmediğini öğrenen Çetin ise mahalleye kadar gelmiştir. Kızına zarar gelmesini istemeyen Alev, tekrar hapishaneye girecek kadar gözünü karartır. Ancak Damla'nın vicdanı buna müsaade etmeyecektir!
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