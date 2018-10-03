Ağlama Anne dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Ağlama Anne dizisi için geri sayım başladı. Çok yakında Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ağlama Anne dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ağlama Anne dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi.
Ağlama Anne dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda deneyimli isimlerin yer aldığı Ağlama Anne dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Ağlama Anne dizisinin yayın tarihi.
Ağlama Anne ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar 20.00'de atv'de!
Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.
Oyuncular:
Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya)
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