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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.12.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Ağlama Anne 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ağlama Anne 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan 'Ağlama Anne' dizisi, bu hafta  9. bölümüyle ekranlara gelecek. Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecan dolu olacak. Peki, Ağlama Anne'nin 9. bölümünde neler olacak? Fragmanda neler var?

Ağlama Anne dizisi 9. bölümüyle 2 Aralık Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne'nin yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Damla'ya kırgın olan Zeynep, Alev'i seçip onunla yaşamaya karar veriyor. İşte, Ağlama Anne 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Konusu ile dikkatleri çeken Ağlama Anne'nin 9. bölümünde şunlar olacak; Damla'ya kırgın olan Zeynep, Alev'i seçip onunla yaşamaya karar verir. Güveni kırılmış, yaralanmıştır… tek isteği annesinin nerede olduğunu bilmemesidir. Bu karar Alev'i sevinç gözyaşlarına boğar. Kızına on sekiz yıllık hasretten sonra kavuşan Alev, Zeynep'in bir dediğini ikiletmez. Mert, Ali Osman'a Zeynep'i görebilmek için diklenir. Ali Osman, genç aşığın cesaretine şaşar ve ablasının Zeynep'e yaptıklarından habersiz olduğuna emin olup onları kavuşturur. Ali Osman artık Zeynep'in de kahramanıdır.

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Özlem boşanmamak için son kozunu oynar; babasıyla bir Adnan'ın evine gidip kızını alır. İyi anne, iyi eş rolüne bürünen Özlem, Adnan dışında etrafındaki herkesi inandırmayı başarır. Gerçekleri öğrenen, kızı tarafından istenmeyen Damla, büyük bir yıkıma uğrar. Kendisini yapayalnız hisseden Damla, yanında yine Adnan'ı bulur; ondan güç alır. Mert, babasını bile karşısına alacak hamleyi yapıp rüştünü ispat eder ve Zeynep'in okula dönmesini sağlar. Damla ve Adnan'ın yakınlaştığını öğrenen Alev, geçmişin acısını çıkaracak mı? Adnan'ın karşısına dikilen Zeynep, sorularına cevap alabilecek mi? Ablası Özlem ve Zeynep arasında kalan Mert, Zeynep hakkındaki gerçeği öğrenince nasıl bir tavır alacak?

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