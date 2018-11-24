Ağlama Anne 8. bölüm fragmanında Özlem'in yaptıkları huzuru bozuyor
Ağlama Anne dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ağlama Anne dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygusal anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. Mert, ormanda Zeynep'in ayakkabısını bulunca deliye döner. Olan biteni Damla'ya anlatmaya karar verir ancak Ali Osman buna engel olur. Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?
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