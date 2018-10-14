Ağlama Anne 2. bölüm fragmanında duygu dolu anlar yaşanıyor
Ağlama Anne dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olur. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ağlama Anne dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Adnan, Zeynep'in izini bulmuş ve kapıya kadar gelmiştir. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olur. Adnan, Zeynep'in izini bulmuş ve kapıya kadar gelmiştir! Adnan artık Zeynep'e sadece bir adım kadar uzaktır. Adnan'ın varlığı Alev'in tüm planını alt üst eder. Adnan gerçeği öğrenmeden harekete geçmek isteyen Alev, girdiği yolun sonunda kendini Çetin'in yanında bulur. Çetin ve Alev artık çıkar ortağıdır! Damla ise her iki taraftan da sıkışmıştır. Bir tarafta Alev... Diğer tarafta Adnan... Bir çıkış yolu arayan Damla, çözümü Zeynep'i buradan uzaklaştırmakta bulur. Herkesi karşısına alarak üniversite sayesinde Zeynep'i Kıbrıs'a göndermeye karar verir. Ancak Zeynep'i tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğundan habersizdir.
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