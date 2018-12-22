Ağlama Anne 12. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin rol aldığı Ağlama Anne bu hafta 12. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne'nin yeni bölüme dair ipuçları veren iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Ağlama Anne'nin 12. bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan 'Ağlama Anne' dizisi, bu hafta 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecan dolu gelişmelere sahne olacak yeni bölüm, 23 Aralık pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. İşte, Ağlama Anne 12. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Konusu ile dikkatleri çeken Ağlama Anne'nin 12. bölümünde şunlar olacak; Zeynep, Adnan'ı baba olarak kabullenmeye başlar. Tam her şey duruldu derken Pınar sayesinde gördüğü fotoğraflar Hasan'ın yeniden patlamasına sebep olur. Zeynep, ne olduğunu anlamadan dedesinin peşinden hastaneye gider. Onu oradan kim kurtaracak?
Adnan, boşanma işlemlerini askıya almışken Özlem, Zeynep'i kaçıran kişi olduğunu kimlere kendi ağzıyla söyleyecek? Peki bu son damla Özlem'in başına ne gibi işler açacak? Alya'dan kim ne ister? Bu defa polisler kimin için ve neden gelmiştir?
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