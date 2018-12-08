Ağlama Anne 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan 'Ağlama Anne' dizisi, bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecan dolu olacak. Peki, Ağlama Anne'nin 10. bölümünde neler olacak? Fragmanda neler var?
Ağlama Anne dizisi 10. bölümüyle 9 Aralık Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne'nin yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke olur. İşte, Ağlama Anne 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Konusu ile dikkatleri çeken Ağlama Anne'nin 10. bölümünde şunlar olacak; Zeynep, geçmişin hesabını babasına sorar ancak Adnan cevaplamaktan kaçınır. Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke olur. Alev'in öfkesinden nasibini alan Damla, babasının saldırıları sonucunda herkesi şaşırtacak bir karar verir ve evi terk eder. Adnan, Damla'yı bir başına bırakmaz. Bunu öğrenen Alev, ikilinin peşine düşer ve Adnan'la Damla'dan hesap sorar. Alev'i durduramayacağını anlayan Adnan ve Damla, her şeyi göze alır, Zeynep'ten saklanan sırrı açıklamak için Alev'in kapısına dayanırlar.
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