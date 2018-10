Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölümde neler olacak?

Ağlama Anne dizisi ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne dizisinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Öte yandan yeni bölüme dair ipuçları veren fragman da izleyici ile paylaşıldı. İşte, Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı ve 1. bölümde olacaklara dair kısa bir özet...

Konusu ile dikkatleri çeken Ağlama Anne'nin 1. bölümünde şunlar olacak; Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!

Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir. Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.