Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe teşekkür etti

AVCI FETHİ KARAKTERİYLE BÜTÜNLEŞTİK..

Burak Sevinç canlandırdığı rolle ilgili olarak; "Karakterime aşığım, canlandırdığım Fethi karakteriyle bütünleştik. Geçmişine baktığımızda ağabeyinden dolayı büyük problemler yaşamış, sevdiği kadın tarafından aldatılmış bir karakter. Bu yüzden kadınlara ve aşka karşı tüm dünyasını kapatmış biri. Uzun bir aradan sonra Eylem'e (Meriç Aral) deli gibi aşık oluyor. Hayatını askerlik ve Eylem üzerine kurmuş birisi. Eylem'i görünce çocuklaşıyor. Fethi'den de çıkıyor, Avcı'dan da çıkıyor bambaşka biri oluyor, dünyası tamamen değişiyor." dedi.

MİLLETİNE BAYRAĞINA AŞIK BİR GÖREV ADAMI

Avcı karakteriyle ilgili olarak Burak Sevinç, "Vatan, millet, bayrak aşkıyla yanan ve bu uğurda ailesini dahi terk eden bir karakter. Zengin bir ailenin oğlu, bu uğurda ailesinin parasını da reddediyor." dedi.

Sevinç "Fethi TV de gördüğünüz gibi bir adam, okumuş, kültürlü, biraz cool bir adam. Askerlik arkadaşlarıyla beraber biraz cool tavrını da yitirdi.. Dışarıyla karşı biraz cool olsa da arkadaşlar arasında tam bir canciğer kuzu sarması" dedi.

ASKERİMİZE VE POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e teşekkür eden Burak Sevinç; "Askeri bir dizide rol alıyorsunuz, çekerken neler hissediyorsunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biz onların hissettiklerinin yanlarına dahi yaklaşamayız. Ülkemizin güvenliğinden sorumlu kim varsa, polisimize, askerimize, jandarmamıza hepsine çok teşekkür ederiz. Onların hissetikleri çok başka, hissiyat olarak onların yanlarına bile yaklaşamayız. Biz bir karakteri canlandırmaya çalışıyoruz sadece. Gerçekten görevleri çok zor. Allah hepsine kolaylıklar versin. Bir an önce sağsalim ailelerine kavuşmalaranı, evlerine dönmeleri dilerim. Bizleri korudukları için hepsine çok teşekkür ederiz." dedi.