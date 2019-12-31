Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi

‘Kötü Çocuk’ adlı sinema filmi ve ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle tanınan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken çalışmaya başlayan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay’ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu. Son olarak Kardeş Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.