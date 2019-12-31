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Haber Giriş: 31.12.2019 - 15:59,Son Güncelleme:/

Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi

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Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi

Afra Saraçoğlu son dönemin aranan genç yeteneklerinden biri haline geldi. Mehmet Aslantuğ, Nurgül Yeşilçay ve Nazan Kesal gibi usta isimlerle aynı projelerde yer alan Afra Saraçoğlu, iddialı pozlarının yanı sıra sevgilisiyle çekildiği fotoğraflarla gündeme geliyor. Peki Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi

‘Kötü Çocuk’ adlı sinema filmi ve ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle tanınan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken çalışmaya başlayan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay’ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu. Son olarak Kardeş Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. 

Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında İşte Afra Saraçoğlunun sevgilisi

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