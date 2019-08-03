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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.08.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanında öpücük krizi! Afilli Aşk 9. bölümünde neler olacak?

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Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanında öpücük krizi! Afilli Aşk 9. bölümünde neler olacak?

Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Kanal D'nin sevilen dizisi Afilli Aşk'ın 9. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına reklam filmi için kamera karşısına geçen Ayşe ve Kerem arasında öpücük krizi damga vurdu. Afilli Aşk'ın haftaya ekranlara gelecek olan bölümü izleyenlere yine heyecanlı anlar yaşatacağa benziyor. Peki, Afilli Aşk 9. bölümünde neler olacak? İşte, Afilli Aşk yeni bölümle ilgili detaylar.

Evlilik oyunu sarmalı Afilli Aşk'ta devam ederken, yeni bölümde bir kriz daha yaşanacak. İzleyenlerin sabırsızlıkla beklediği Afilli Aşk'ın 9. bölümünde Ayşe ve Kerem'in beraber oynayacağı reklam filmi tüm olayların karışmasına neden olacak. İşte, Afilli Aşk'ın 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ve Kerem'in beraber oynayacağı reklam filmi tüm olayların karışmasına sebep oluyor! Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor. Kerem ve Ayşe ne yapacak? Birbirlerine hissettikleri duygular ortaya çıkacak mı?
Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

AFİLLİ AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE DE NELER YAŞANDI?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.
Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.

 

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