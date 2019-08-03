Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanında öpücük krizi! Afilli Aşk 9. bölümünde neler olacak?
Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Kanal D'nin sevilen dizisi Afilli Aşk'ın 9. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına reklam filmi için kamera karşısına geçen Ayşe ve Kerem arasında öpücük krizi damga vurdu. Afilli Aşk'ın haftaya ekranlara gelecek olan bölümü izleyenlere yine heyecanlı anlar yaşatacağa benziyor. Peki, Afilli Aşk 9. bölümünde neler olacak? İşte, Afilli Aşk yeni bölümle ilgili detaylar.
Evlilik oyunu sarmalı Afilli Aşk'ta devam ederken, yeni bölümde bir kriz daha yaşanacak. İzleyenlerin sabırsızlıkla beklediği Afilli Aşk'ın 9. bölümünde Ayşe ve Kerem'in beraber oynayacağı reklam filmi tüm olayların karışmasına neden olacak. İşte, Afilli Aşk'ın 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.
9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe ve Kerem'in beraber oynayacağı reklam filmi tüm olayların karışmasına sebep oluyor! Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor. Kerem ve Ayşe ne yapacak? Birbirlerine hissettikleri duygular ortaya çıkacak mı?
Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?
AFİLLİ AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE DE NELER YAŞANDI?
Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.
Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.
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