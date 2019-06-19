Afilli Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Afilli Aşk dizisinde 'Kerem Yiğiter' karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Sevilen dizide yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir gence hayat veren Çağlar Ertuğrul, kariyeri boyunca pek çok dizide rol almıştır. Peki, Afilli Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'a dair detaylar, diziseverler tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.
2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer almıştır. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etmiştir. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıkmıştır.
Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer almıştır. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynamaktadır. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi olmuştur.
Çağlar Ertuğrul'un Afilli Aşk'ta canlandırdığı "Kerem" karakterinin özellikleri şöyle;
Kerem 20’li yaşların sonundadır. Yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adamdır. Hayatta neredeyse her şeye sahiptir, babasının güveni dışında… Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.
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