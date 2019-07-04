Afilli Aşk'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe arasında kıskançlık krizi
Kanal D’nin sevilen dizisi Afilli Aşk'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 3 Temmuz'da ekranlara gelen son bölümünün hemen ardından yayınlanan 5. bölüm fragmanına, Ayşe ve Kerem arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Afilli Aşk'ın haftaya ekranlara gelecek olan yeni bölümünden ilk kareler.
Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı, seyirciler tarafından büyük ilgi gören Afilli Aşk'ın 4. bölümü 3 Temmuz Çarşamba akşamı ekranlara geldi. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan ve ekranlarda fırtına estiren dizinin yayınlanan son bölümünün ardından 5'nci bölümü, izleyiciyle paylaşıldı. İşte, Afilli Aşk'ın 5. bölümüne ilişkin merak edilenler ve yeni bölüm fragmanı.
AFİLLİ AŞK'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem bir hamle yapıp evdekilere artık Ayşe'nin çalışmayacağını, evde oturacağını söylüyor ve işler iyicene karışıyor! Yelda ise kendisini Ayşe'yi eğitmeye adıyor. Ayşe bu durumdan rahatsız olsa da bu olaya ayak uyduruyor.
Diğer taraftan şirketin çalışacağı firmanın sahibi olan kadın, Kerem'in tanıdığı çıkıyor. Kerem kadını etkilemeye çalışırken Ayşe'ye yakalanıyor! Gördükleri karşısında bozulan Ayşe, çaktırmamaya çalışsa da Kerem durumu anlıyor. Ayşe'ye kendisini kıskanıp kıskanmadığını sorarken aldığı cevap karşısında şaşırıyor! Ayşe, Kerem'i kıskanıyor mu? Çiftin arasında neler olacak?
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir.
Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu’da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.
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