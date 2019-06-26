Afilli Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ortalık karışıyor!

Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Afilli Aşk dizisinin ekranlara gelen 3. bölümü sonrası 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın yeni bölümünde, Ayşe ve Kerem'in sırları açığa çıkacak mı? sorusu merak uyandıracak. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afilli Aşk'ın 4. bölümünde ilk kareler.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 4. Bölüm Fragmanı yayında! Kerem ve Ayşe, Ayşe'nin ailesinin evinde kalınca ortalık karışıyor!

Kerem, Ayşe'yi sinirlendirmek için canla başla uğraşır. Fakat Ayşe tavrından ödün vermez. Evin ilaçlanması sonucunda bir gece dışarda kalmak zorunda kalan ikili Ayşe'nin ailesinden onlarda kalmaları yönünde baskı görür. Kerem her ne kadar orada kalmak istemese de bu davete evet demek zorunda kalır. Aynı odada kalan Ayşe ve Kerem sırlarını saklayabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe ve Kerem'in aşkı kısa sürede büyük yankı uyandırıyor ve olayların yönü bir anda değişiyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem evlilik oyununu daha da inandırıcı kılmak için yeni bir plan yapıyor. Birbirlerine çok aşık olduklarını göstermek için önce ailelerin gözünü boyama kararı alıyorlar. Hem Ayşe hem de Kerem her yerde aşklarından bahsetmeye başlıyor. Kısa sürede bu oyun büyük ses getiriyor. Başta Muhsin Bey olmak üzere herkesi ikna ediyorlar.

Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor.

Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe evleniyor. Bu evliliğe başından beri karşı olan Kerem'in annesi ise ortaya bir evlilik sözleşmesi atıyor. Kerem'den evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmasını istiyor. Kerem, bu teklifi Ayşe'ye sunduğunda ise olanlar oluyor. Ayşe bu karara uymuyor ve evlilik sözleşmesini reddediyor.

Ceyda ise bu eni evlilik kararının altındaki gerçek sebebin peşine düşüyor! Peki Ceyda, gerçekleri öğrenebilecek mi?

Öte yandan Sabri, mahallenin delikanlılarıyla birlikte kız kaçırma planlarına soyunuyor ancak onu sürpriz bir son bekliyor...