Afilli Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı | İhanet haberler ortalığı karıştırıyor
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Afilli Aşk'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde, ihanet haberleri ortalığı karıştıracak, Ayşe ve Kerem oynadıkları evlilik oyununu itiraf etmek zorunda kalacak. Peki, Afilli Aşk'ın 4. bölümünde başka neler olacak? İşte, Afilli Aşk'ın 4. bölüm fragmanından görüntüler ve yeni bölüme dair detaylar.
Yaz aylarında ekranlarda fırtına estiren Afilli Aşk'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzleyiciler tarafından keyifle seyredilen Afilli Aşk'ın 3 Temmuz çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Kerem'in Ayşe'ye ihanet ettiği haberleri, Ayşe'nin ağabeylerini küplere bindirecek. Diziye bu hafta Ayşe ve Kerem'in yalanlarını itiraf edip etmeyeceği damga vuracak. İşte, Afilli Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümüne dair bazı bilgiler.
AFİLLİ AŞK'IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe’nin ailesinde geçirecektir.
Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu’da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.
Kerem'in ihanet haberleri kısa sürede yayılmaya başlıyor. Haberi duyan Ayşe'nin ağabeyleri küplere biniyor. Söyledikleri yalanla başları derde giren Kerem ve Ayşe bu yalanı devam ettiremiyor. Kerem'in daha ilk günden Ayşe'yi aldattığını duyan Muhsin ise ondan duyacağı itirafla şoka giriyor.
Kerem ve Ayşe gerçekleri itiraf etmeye karar veriyor! Peki şimdi ne olacak? Bu evlilik oyunu nasıl son bulacak? Ayşe ve Kerem cephesi bu duruma nasıl tepkiler verecek?
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