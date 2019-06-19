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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Afilli Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Afilli Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların fırtına estiren yaz dizisi Afilli Aşk'ta heyecan ve macera kaldığı yerden devam ediyor. Afilli Aşk'ın, 19 Haziran'da yayınlanan 2. bölümünün hemen ardından, yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Afilli Aşk'ın 3. bölüm fragmanına , Ayşe ve Kerem'in evlilik oyunu planı damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 3. bölüm fragmanına ilişkin detaylar.

Hikayesi ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ayşe'ye yapılan isteme töreni çok konuşulmuştu. Peki, Afilli Aşk'ın 3. bölümünde Ayşe ve Kerem'ın işleri planladıkları gibi gidecek mi? İşte, dizinin 3. bölüm fragmanından ilk kareler.

3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ve Kerem'in aşkı kısa sürede büyük yankı uyandırıyor ve olayların yönü bir anda değişiyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem evlilik oyununu daha da inandırıcı kılmak için yeni bir plan yapıyor. Birbirlerine çok aşık olduklarını göstermek için önce ailelerin gözünü boyama kararı alıyorlar. Hem Ayşe hem de Kerem her yerde aşklarından bahsetmeye başlıyor. Kısa sürede bu oyun büyük ses getiriyor. Başta Muhsin Bey olmak üzere herkesi ikna ediyorlar.

Peki bu işin sonunda ikiliyi neler bekliyor? İşler planladıkları gibi gidecek mi?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ayşe’nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir. 
Bu olaylardan sonradan haberi olan Kerem ise kendini aklama derdine düşer ama oğlunun çapkınlıklarından bıkıp usanmış olan babasını ikna edemez. Kerem bu işten kurtulmak için her yolu deneyecektir.

Kerem kendi oyununu kurmaya karar verir. İsteme gecesi üst üste gelen sürprizler ise herkesi şok edecektir. Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidiyor, işler iyice karışıyor! Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den ise beklenmedik bir hamle geliyor!

Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor.

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