Afilli Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Kerem ve Ayşe evleniyor!
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan sevilen dizi Afilli Aşk'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Ayşe ve Kerem evleniyor. Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, Afilli Aşk'ın 3. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar ve 3. bölüm fragmanından görüntüler.
İzleyenlere keyifli anlar yaşatan Afilli Aşk'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Afilli Aşk'ın 26 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde Ayşe ve Kerem'in evliliği damga vuracak. Berk’in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem’i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır. İşte, Afilli Aşk'ın merak edilen yeni bölüm fragmanı.
3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe ve Kerem'in aşkı kısa sürede büyük yankı uyandırıyor ve olayların yönü bir anda değişiyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem evlilik oyununu daha da inandırıcı kılmak için yeni bir plan yapıyor. Birbirlerine çok aşık olduklarını göstermek için önce ailelerin gözünü boyama kararı alıyorlar. Hem Ayşe hem de Kerem her yerde aşklarından bahsetmeye başlıyor. Kısa sürede bu oyun büyük ses getiriyor. Başta Muhsin Bey olmak üzere herkesi ikna ediyorlar.
Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor.
Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe evleniyor. Bu evliliğe başından beri karşı olan Kerem'in annesi ise ortaya bir evlilik sözleşmesi atıyor. Kerem'den evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmasını istiyor. Kerem, bu teklifi Ayşe'ye sunduğunda ise olanlar oluyor. Ayşe bu karara uymuyor ve evlilik sözleşmesini reddediyor.
Ceyda ise bu eni evlilik kararının altındaki gerçek sebebin peşine düşüyor! Peki Ceyda, gerçekleri öğrenebilecek mi?
Öte yandan Sabri, mahallenin delikanlılarıyla birlikte kız kaçırma planlarına soyunuyor ancak onu sürpriz bir son bekliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle