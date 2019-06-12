Afilli Aşk'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Afilli Aşk'ın ilk bölümünde neler oldu?
Kanal D ekranlarında 12 Haziran tarihinde yayın hayatına başlayan Afilli Aşk ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Kendisine şimdiden hayran bırakan dizinin ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Afilli Aşk'ın 2. bölümünde neler olacak? Afilli Aşk'ın 1. bölümde neler oldu? İşte, ekranlara hızlı giriş yapan dizinin yeni bölümünden ilk kareler.
Senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün, Okşan Tavaslıoğlu'nun yazdığı ve başrollerini Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk'in paylaştığı Afilli Aşk, 1. bölümü ile ekranlara geldi. Afilli Aşk'ın 2. bölümünde ise, Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidecek ve işler iyice karışacak. İşte, Afilli Aşk'ın 2. bölümünde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.
AFİLLİ AŞK'IN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den beklenmedik bir hamle geliyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında olaylar bir anda yön değiştiriyor! Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Peki Ayşe, Kerem'in bu hamleleri karşısında nasıl bir önlem alacak?
Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin evlenmesi için ilk adımı atıyor ancak işler onun planladığı gibi gitmiyor.
Kerem ve Ayşe'yi bundan sonra neler bekliyor? İkili arasında nasıl bir etkileşim olacak?
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