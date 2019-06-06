Afilli Aşk ne zaman başlayacak? İşte Afilli Aşk'ın 1. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Afilli Aşk, 1. bölüm fragmanı ve tanıtım videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından, izleyiciler de Afilli Aşk'ın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Afilli Aşk dizisi ne zaman başlayacak? Afilli Aşk'ın konusu ne? İşte, dizinin ilk bölüm fragmanı ve yayınlanacağı tarihle ilgili merak edilenler.
Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Afilli Aşk, oyuncu kadrosu kadar renkli tanıtım videolarıyla da adından söz ettiriyor. Şimdiden çok sayıda izleyiciyi kendisine hayran bırakan Afilli Aşk'ın ne zaman başlayacağı ise merak konusu. İşte, Afilli Aşk'ın 1. bölüm fragmanı ve başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.
AFİLLİ AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba Kanal D’de.
AFİLLİ AŞK'IN KONUSU
Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.
Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.
Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.
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