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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte kadro ve karakterler

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Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte kadro ve karakterler

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Afilli Aşk dizisinin detayları diziseverlerle paylaşıldı.Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk’ın oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu. Peki, Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte kadro ve karakterler

Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenleri anlatan Afilli Aşk’ta diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) paylaşacak.

OYUNCU KADROSU

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler

Çağlar Ertuğrul - Kerem Yiğiter

Kerem 20’li yaşların sonundadır. Yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adamdır. Hayatta neredeyse her şeye sahiptir, babasının güveni dışında… Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler

Burcu Özberk - Ayşe Özkayalı

Ayşe 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiçbir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez. Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler

Altan Erkekli - Muhsin Yiğiter

Muhsin 50’li yaşlarındadır. Gözü kara, iyi yürekli, düzgün, dürüst, çalışkandır. Kerem’in babasıdır. Geçmişte Sultanhamam’da küçük bir dükkanla başladığı iş hayatına şimdilerde bir online satış yapan bir moda sitesinin sahibi olarak devam eder. Muhsin eski toprak diyeceğimiz türden biridir. Tek derdi ise oğlu Kerem ve onun çapkınlıklarıdır.

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler


Neşe Beykent - Yelda Yiğiter

Yelda 40’lı yaşlarındadır. Muhsin’in ikinci karısıdır. İyi bir okulda okumuş, eski mankendir. Gençliğinde güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran Yelda, Muhsin’le tanışıp evlendikten sonra podyumlardan elini eteğini çekmiştir. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla İstanbul sosyetesine kabul olmamıştır. Kendisi bunu beceremediği için bu görevi oğlu Kerem’e yüklemiştir.
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Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler

Ozan Dağgez - Samet Yiğiter

Samet 30’lu yaşlarındadır. Kerem’in abisidir. Muhsin’in ilk eşinden olan Samet, Sultanhamam’daki dükkandan sorumludur. Samet bir mahalle esnafı gibidir. Babasının yeni dünyasına bir türlü ayak uyduramaz. Biraz da saflığı vardır. Muhsin’in kopyası gibidir. Ama onun kadar cevval ve cesur değildir. Dönüşümlere ve farklı fikirlere kapalıdır.

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler


Asena Tuğal - Hülya Yiğiter

Hülya 30’lu yaşlarındadır. Samet’in karısıdır. Kolunda bilezikleriyle gezen, sosyeteye girmek isteyen biridir. Yelda ile aynı evde yaşaya yaşaya ondan çaktırmadan çok şey öğrenmiştir. Kocası Samet’i sürekli eleştirir ve yönetmeye çalışır. Hülya’nın amacı bir şekilde şirkete de nüfuz etmektir. Samet’in tam zıttı olan Hülya amacına giden yolda hiçbir şeyden çekinmeyecektir.

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte kadro ve karakterler

Serkay Tütüncü- Volkan Çekerek

Volkan 20’li yaşlarda. Kerem’in bir numaralı kankası ve suç ortağıdır. Lisede başlayan arkadaşlıkları bugünlere kadar gelmiştir. İyimser, rahat, neşeli biridir. Çabuk yorulur, çalışmayı değil dinlenmeyi sever. Zora gelince hemen vazgeçer. Rezil olmak nedir bilmez. Barda görüp yanına gittiği kızın onu terslemesi, hayat denen bu uzun yolda onun için öğretici bir deneyimdir sadece. En büyük hayali ise kendi kahve dükkanını açmaktır.

 

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