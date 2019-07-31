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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

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Afilli Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Afilli Aşk'ın yeni bölümü 31 Temmuz akşamı ekranlara geldi. Afilli Aşk'ın yayınlanan son bölümüne Kerem ve Ayşe'nin hayatlarına yönelik verecekleri karar ve evlilik oyununun akıbeti damga vurdu. Heyecanlı bir bölümün ardından, Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Afilli Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamları yayınlanan romantik komedi türündeki Afilli Aşk, yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Afilli Aşk'ın yayınlanan 8. bölümünde Kerem, yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başladı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Afilli Aşk'ın 8. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili detaylar.

Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

AFİLLİ AŞK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.

Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.
Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor.

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