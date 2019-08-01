Afilli Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı.. Ayşe ve Kerem'e sürpriz teklif
Sevilen dizi Afilli Aşk'ın önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk hayranlarının merakla beklediği yeni bölüm fragmanına, Ayşe ve Kerem'in oyunculuk teklifi alması ve ikili arasında yaşanan yakınlaşma damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afilli Aşk 9. bölüm fragmanından ilk görüntüler...
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un baş rollerini paylaştığı Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Afilli Aşk'ın 9. bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem'in gittikçe yakınlaşması ve sürpriz bir teklif alarak kamera karşısına geçen çiftin yakınlaşması görülüyor. İkili arasında yaşananlar, yeni bölüm izleyenleri tarafından heyecanlı anlara sahne olacak. Peki, Ayşe ve Kerem ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı? İşte, merak edilenler Afilli Aşk yeni bölümle ilgili bilgiler.
AFİLLİ AŞK 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?
AFİLLİ AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.
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