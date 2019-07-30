Afilli Aşk 8. bölümde neler olacak? Afilli Aşk yeni bölüm fragmanından görüntüler
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın merakla beklenen 8. bölüm fragmanına, Kerem'in Ayşe'ye karşı yakın ilgisi ve ikilinin hayatlarıyla ilgili büyük bir karar vermek zorunda kalması damga vuracak. Peki, Afilli Aşk 8. bölümde başka neler olacak? İşte, Afilli Aşk yeni bölüm fragmanından görüntüler.
İlgiyle izlenen Afilli Aşk'ın yeni bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar ekranlara damga vuracak. Afilli Aşk'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Ceyda'nın evinde ses kaydı almak isteyen Ayşe zor duruma düşmüştü. Heyecanlı bir bölümün ardından, izleyenleri ekran başına toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı, Afilli Aşk hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, bu hafta Afilli Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Afilli Aşk'ın yeni bölümüne dair merak edilenler.
AFİLLİ AŞK 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe’nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem’in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda’nın sınavlarına tabii olur.
Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer. Ceyda’nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır.
Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.
Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.
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