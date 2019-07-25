Afilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!
Kanal D ekranların her çarşamba yayınlanan Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın 8. bölüm fragmanına, Kerem'in Ayşe'ye karşı yavaş yavaş ilgi hissetmesi ve çapkınlığı bırakması damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İkili arasında bundan sonra neler yaşanacak? İşte, Afilli Aşk'ın 8. bölüm fragmanından görüntüler.
Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran ve yaz akşamlarında izleyiciden tam not alan Afilli Aşk'ın haftaya ekranlara gelecek olan yeni bölümü yine keyifli anlar yaşatacak. Afilli Aşk'ın yayınlanan 8. bölüm fragmanında Ayşe'nin Kerem'e yolun sonuna geldiklerini söylemesi, Kerem'i şaşkınlığa uğrattı. İşte, Afilli Aşk'ın yeni bölümüne dair merak edilenler.
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkla
rı artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor.
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Ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer. Ceyda’nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır.
Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.
Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.
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