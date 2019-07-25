Afilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!
GeriTelevizyon Afilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.07.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afilli Aşk 8. bölüm fragmanında sürpriz yakınlaşma.. Ayşe, Kerem'in ilgisini çekiyor!

Kanal D ekranların her çarşamba yayınlanan Afilli Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın 8. bölüm fragmanına, Kerem'in Ayşe'ye karşı yavaş yavaş ilgi hissetmesi ve çapkınlığı bırakması damga vurdu. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İkili arasında bundan sonra neler yaşanacak? İşte, Afilli Aşk'ın 8. bölüm fragmanından görüntüler.

Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran ve yaz akşamlarında izleyiciden tam not alan Afilli Aşk'ın haftaya ekranlara gelecek olan yeni bölümü yine keyifli anlar yaşatacak. Afilli Aşk'ın yayınlanan 8. bölüm fragmanında Ayşe'nin Kerem'e yolun sonuna geldiklerini söylemesi, Kerem'i şaşkınlığa uğrattı. İşte, Afilli Aşk'ın yeni bölümüne dair merak edilenler.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkla

rı artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor.

AFİLLİ AŞK'IN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ses kaydını almak isterken yakalanan Ayşe, çok zor durumu düşer. Ceyda’nın ise Kerem ve Ayşe için büyük bir sürprizi vardır. Kerem ve Ayşe her şeyin ortaya çıkması tehlikesi ile yüz yüze kalır. Ayşe için tek sorun ise bu olmayacaktır.

Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.

Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Liya'nın doğum gününden ilk fotoğraflar
Ünlü işletmeciye vefasızlık
'Bir sene sonra bütün hayatının değişeceğinden habersiz...'
Otel odamı yaktı, beni bıçakladı!