Afilli Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Afilli Aşk'ın son bölümünde neler oldu?
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Afilli Aşk 8. bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün ardından merak konusu oldu. Afilli Aşk'ın 7. bölümünde, Ayşe ve Kerem arasında yaşanan kıskançlık krizi damga vurmuştu. Peki, Afilli Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afilli Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afilli Aşk'ın ekranlara gelen 7. bölümünde Yelda cephesinden sürekli daha da sıkıştırılan Ayşe ile Kerem için işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Üstüne bir de alyansını kaybeden Ayşe, hiç beklemediği bir krizle boğuştu. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 8. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Afilli Aşk 8. bölümü hakkında bazı bilgiler.
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.
AFİLLİ AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor. Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alır.
Tüm bunlar yetmez gibi Ayşe’nin evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile Kerem ve Ayşe bambaşka bir krizin içine düşer. İkili dışardan gelen tehlikelere karşı büyük bir sınavla karşı karşıya kalırken asıl büyük sınavı ise kendi içlerinde yaşayacaktır.
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