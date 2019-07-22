Afilli Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı.. Ayşe'ye sürpriz talip çıkıyor
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Afilli Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın 24 Temmuz'da yayınlanacak olan yeni bölümüne, Ayşe'ye sürpriz talip çıkması ve kıskançlık rüzgarları damga vuracak. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? Ayşe ve Kerem'in oyunu ortaya çıkacak mı? İşte, Afilli Aşk 7. bölüm fragmanından kareler.
Yaz akşamlarında ekranlarda fırtına estiren Afilli Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alacak. İşte, Afilli Aşk yeni bölümüne dair merak edilen bilgiler.
7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit etti. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini istedi. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başladı Bu yakınlaşma anları onları da şaşırttı.
Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verdi. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçti. Ancak bu iş hiç de kolay olmadı. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst etti.
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