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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı.. Ayşe'ye sürpriz talip çıkıyor

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Afilli Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı.. Ayşe'ye sürpriz talip çıkıyor

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Afilli Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Afilli Aşk'ın 24 Temmuz'da yayınlanacak olan yeni bölümüne, Ayşe'ye sürpriz talip çıkması ve kıskançlık rüzgarları damga vuracak. Peki, Afilli Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? Ayşe ve Kerem'in oyunu ortaya çıkacak mı? İşte, Afilli Aşk 7. bölüm fragmanından kareler.

Yaz akşamlarında ekranlarda fırtına estiren Afilli Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Yelda cephesinden de sıkıştırılan Ayşe için işler çıkılmaz bir hal alacak. İşte, Afilli Aşk yeni bölümüne dair merak edilen bilgiler.

7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Afili Aşk 7. Bölüm fragmanında kıskançlık rüzgarları esiyor! Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor. Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor... Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.


SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit etti. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini istedi. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başladı Bu yakınlaşma anları onları da şaşırttı.

Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verdi. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçti. Ancak bu iş hiç de kolay olmadı. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst etti.

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