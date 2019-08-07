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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.08.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afilli Aşk'ın 9. bölümü izleyici ile buluştu. Yine seyredenlere keyifli anlar yaşatan Afilli Aşk'ın bu haftaki bölümüne, Ayşe ve Kerem arasında yaşanan öpücük krizi damga vurdu. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından Afilli Aşk yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.

Afilli Aşk'ın çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ayşe ve Kerem'in giderek yakınlaşması ve büyük sırrın açığa kavuşup kavuşmayacağı dizinin hayranlarını ekranlara kitledi. Peki, Afilli Aşk'ın 9. bölümünde başka neler oldu? İşte, Afilli Aşk'ın 9. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle fragmanı ile ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AFİLLİ AŞK'IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem’in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe’nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe’nin aşkını herkese gösterecektir. Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor.

Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ‘’öpücük fotoğrafı’’ isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.

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