Afili hareket
Kanal D’de yayınlanan “Afili Aşk”ın sıkı takipçileri, hem dizinin başarısını hem de başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk’i kutlamak için anlamlı bir jeste imza attı. Hayran grubu, “AyKer fanları” adı altında LÖSEV’e bağış etkinliği düzenledi.
Kanal D’nin sevilen dizisi “Afili Aşk”ın takipçilerinden, dizi ekibini duygulandıran bir jest geldi. Başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in hayranları “AyKer fanları” adı altında Lösemili Çocuklar Vakfı’na özel bir bağış etkinliği düzenledi.
Başarıyı böyle kutladılar
Fanlar yaptıkları bağış ile hem Ertuğrul ve Özberk’in yeni dizisi “Afili Aşk”ı hem de ulaştıkları başarıyı kutladı. İki ünlü oyuncu, bu anlamlı organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını, aynı zamanda gururlandıklarını dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle