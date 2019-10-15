Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem'in boşanma davası erteleniyor! İşte Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanları
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Afili Aşk'ın 18. bölümünde Ayşe ve Kerem'in boşanma davası ertelenecek. Eve gelen bir kutu sayesinde Kerem ve Ayşe arasında ise sürpriz bir gelişme yaşanacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve 18. bölümün kısa özeti.
Yaz aylarında ekran macerasına başlayan ve izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afili Aşk'ın 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu bir tesadüf sonucu öğrenecek. Geçmişle ilgili tüm sır eve gelen bir kağıt kuğu sayesinde ortaya çıkar. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair ipuçları...
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Ayşe ve Kerem’in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.
Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem’dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.
Ayşe, Kerem'in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.
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