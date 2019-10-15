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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem'in boşanma davası erteleniyor! İşte Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanları

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Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem'in boşanma davası erteleniyor! İşte Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanları

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Afili Aşk'ın 18. bölümünde Ayşe ve Kerem'in boşanma davası ertelenecek. Eve gelen bir kutu sayesinde Kerem ve Ayşe arasında ise sürpriz bir gelişme yaşanacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve 18. bölümün kısa özeti.

Yaz aylarında ekran macerasına başlayan ve izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afili Aşk'ın 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu bir tesadüf sonucu öğrenecek. Geçmişle ilgili tüm sır eve gelen bir kağıt kuğu sayesinde ortaya çıkar. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair ipuçları...

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Ayşe ve Kerem’in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.

Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem’dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.

Ayşe, Kerem'in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.

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