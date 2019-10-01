Afili Aşk'ın yeni bölümünde şoke eden öpücük! Afili Aşk 16. bölüm fragmanları yayınlandı

Sevilen dizi Afili Aşk 2 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına gelecek. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Afili Aşk'ın geçen haftaki bölümde Ayşe ve Kerem evlilik oyununu bitirmeye karar verdi. Bu haftaki bölümde ise sürpriz bir gelişme yaşanacak ve Kerem Ayşe'yi öpecek. Fragmana damga vuran anların ardından evlilik oyunu gerçeğe mi dönüşüyor? sorusu Afili Aşk hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte, Afili Aşk'ın 16. bölüm kısa özeti...

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin’in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin’in kendisini aldattığını düşünür. Kerem ve Ayşe ilk başta buna ihtimal vermezken şüpheler gittikçe artar. Kerem ve Ayşe, gerçeğine peşine düşerler ama bu yolculukta onları beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.

Kerem ve Ayşe, Muhsin’in kararından kendilerini sorumlu tutarken bir yandan da kendi ayrılık kararı konusunda ikileme düşerler. İkili ayrılmaya çalışırken belli etmeseler de gittikçe yakınlaşmaktadır. Ancak Ceyda’nın eline geçen büyük bir koz Ayşe’yi köşeye sıkıştıracaktır. Ayşe şimdi zor bir seçim yapmak zorundadır.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor! Kerem, aniden Ayşe'yi öpüyor!

Öte yandan Muhsin Bey'in Yelda'dan boşanmak istemesi ortalığı karıştıran ikinci olay oluyor! Kerem ve Ayşe'nin boşanma kararının da önüne geçen bu durum ikiliyi zor durumda bırakıyor. Ne yapıp edip, Muhsin'i bu kararından döndürmeye çalışıyorlar. Ancak Yelda cephesinde de durumlar iyiye gitmiyor. Muhsin tarafından aldatıldığını düşünen Yelda gözyaşlarına boğuluyor! Peki Kerem ve Ayşe bu zorlu süreci nasıl atlatacak? Tam her şey bitti derken aralarında beklenmedik bir aşk mı başlayacak?