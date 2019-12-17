Afili Aşk'ın yeni bölümünde Melahat sahte evliliği açıklıyor! Afili Aşk 27. bölüm fragmanları

Başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta büyük beğeni ile izlenen Afili Aşk, 18 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Afili Aşk'ın bu haftaki bölüm fragmanına Kerem ve Volkan'ın kızlara evlilik teklifi etme hazırlığı yapması damga vurdu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm özeti.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kerem ve Volkan baş başa verip plan yaparlar. Kızlara evlenme teklif edeceklerdir. Bunun için yüzük siparişi verirler. Ayşe ve Gonca ise durumdan şüphelenirler. Ancak bunu belli etmezler. Kerem güzel bir sofra kurup Ayşe'ye evlenme teklif etme planı yapar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymayınca Kerem bir anda kendini hastanede bulur!

Öte yandan hastanede yatan Melahat'ı ziyarete giden Ayşe ve Kerem'i başka bir sürpriz daha beklemektedir. Muhsin Bey ve Rıza'nın da olduğu ortamda Melahat sahte evlilik olayını herkese açıklar. Duruma oldukça şaşırmış olan Ayşe ve Kerem ne yapacak?