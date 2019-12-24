Afili Aşk'ın yeni bölümünde heyecan artıyor! Ayşe ve Kerem sahte evliliği açıklayacak!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 25 Aralık Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölümle çıkacak. Heyecanın arttığı dizinin 28. bölümünde aileler sahte evlilik olayını öğrenecek. Peki, Muhsin Bey nasıl tepki verecek? İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm özeti ve fragman.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şirkette yılbaşı çekilişi yapılır. Hem Ayşe hem de Kerem bir şekilde birbirlerine hediye almak istemektedirler. Türlü oyunlar sonucunda istediklerine kavuşurlar. Güzel bir seyahat çektikleri çileyi bertaraf etmeye yetecektir. Ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardır. Tüm gerçeği yanlışı ve doğrusuyla ailelerine anlatmak zorundadırlar. Ayşe ilk adımı atar ve herkese başta oyun olan bu olayın sonrasında muazzam bir aşka dönüşmesini anlatır. Ailelerin bu duruma tepkisi ne olacak?