Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem ayrılıyor mu? Afili Aşk 30. bölüm fragmanı izle

Yayınlandığı günde beri ilgiyle takip edilen Afili Aşk, 15 Ocak Çarşamba akşamı 29. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin önümüzdeki bölümünde Kerem ve Ayşe aldıkları boşanma kararıyla herkesi şok edecek. Muhsin Bey ise bu durum karşısında Volkan'la beraber plan yapacak. Peki, Ayşe ve Kerem ayrılacak mı? Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk, yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aileler arasındaki kriz, Kerem ve Ayşe'nin yollarını sonsuza dek ayırıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe aldıkları boşanma kararıyla herkesi şok ediyor! Aileler arasındaki gerginlik onların yollarını ayırırken, Muhsin bu duruma sebep olmak istemiyor. Ailelerin sorunu yüzünden onların ayrılmasını istemeyen Muhsin bir plan yapıyor. Ayşe ise eşyalarını toplamak için eve geliyor ancak burada beklenmedik bir durumla karşılaşıyor. Muhsin, Kerem ve Ayşe'yi bir odaya kapatıyor. Baş başa kalan ikili boşanma kararından vazgeçecek mi?