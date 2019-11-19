Afili Aşk'ın yeni bölümünde aşk oyunu gerçek oluyor! İşte Afili Aşk'ın 23. bölüm fragmanları
Yayınlandığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen Afili Aşk, bu hafta 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Afili Aşk'ın merakla beklenen ve yayınlanan yeni bölüm fragmanına Kerem'den sonra Ayşe'nin de aşk itirafında bulunması damga vurdu. Formalite ile başlayan evliliğin gerçeğe dönüşmesiyle Yelda'nın vereceği tepki ise merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak?
Sevilen dizi Afili Aşk, 20 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacak. İşte, Afili Aşk'ın 23.bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
AFİLİ AŞK 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Kerem ve Ayşe, Yelda’ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur.
Modamu Ayşe’nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer. Kerem hem şirketin, hem de Ayşe’nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.
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