Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk, 11 Aralık akşamı sevenlerinin karşısına heyecan dolu bir bölümle çıktı. Afili Aşk'ın son bölümünde kıskançlık krizine giren Ayşe Kerem'i takip etti. Peki, Afili Aşk'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan ve Kerem eski bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisine katılıyor. Ancak bunun için sevgililerinden onay almaları gerekiyor. Ayşe ve Gonca buna izin vermeyeceği için onlara yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Kerem, Ayşe'ye tüm gece Volkan'la çalışacağını söylüyor. Ancak Gonca durumu sezip, Ayşe'yi uyarıyor. İkisi bir olup Kerem'in bekarlığa veda partisine gittiğini düşüyor ve baskına gidiyorlar. Peki suç üstü yakalanan Kerem ve Volkan nasıl bir açıklama yapacak? Ayşe, bu duruma ne tepki gösterecek?