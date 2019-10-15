Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18. bölümde neler yaşandı?
Sevilen dizi Afili Aşk, çarşamba akşamı 18. bölümü ile ekranlara geldi. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde Ayşe ve Kerem'in boşanma davası ertelendi. Ebe gelen sürpriz bir kutu ise ikili arasında ilerleyen zamanlarda yaşanacak olan yakınlaşmaya aracı oldu. Heyecanlı bölümün ardından Afili Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18. bölümde neler yaşandı?
Yaz aylarında ekran macerasına başlayan ve izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen Afili Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afili Aşk'ın 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanAan bölümünde, Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu bir tesadüf sonucu öğrendi. Geçmişle ilgili tüm sır eve gelen bir kağıt kuğu sayesinde ortaya çıktı.. Peki, Afili Aşk'ın son bölümünde başka neler oldu? İşte Afili Aşk'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Ayşe ve Kerem’in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.
Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem’dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.
Ayşe, Kerem'in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle