Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. bölümde neler oldu?
Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına toplayan Afili Aşk'ın 14. bölümü yine izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 18 Eylül tarihinde yayınlanan son bölümde Ayşe ve Kerem yeni bir kıskançlık krizi ile karşı karşıya kaldı. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. bölümde neler oldu? İşte, diziyle ilgili bilgiler.
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk, çarşamba akşamı 14. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Muammer Hoca'nın Ayşe ve Kerem evliliğinin sahte olmasını söylemesiyle, Muhsin Bey tüm gerçekleri öğrenmişti. Bu haftaki bölümde ise Muhsin’in kalp krizi tüm ailede korku yarattı. İşte, Afili Aşk son bölümde yaşananlar.
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AFİLİ AŞK 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin’in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.
Kerem ve Ayşe olayın üzüntüsü ve pişmanlığını yaşar. Muhsin uyandığında ise büyük korkulu bir bekleyiş başlar. Kerem ve Ayşe bunun hesabını Muhsin’e nasıl verecektir?
Oynadıkları oyunun sonuçlarıyla yüzleşebilecekler midir?
Modamu’da ise dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem’le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olacaktır.
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