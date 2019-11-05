Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem evlilik teklifi mi edecek?
Ekranlara geldiği günden itibaren yayınlandığı bölümleri ile dikkatleri üzerine toplayan Afili Aşk'ın merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde, Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir. Kerem ise, aşk itirafı sonrası Ayşe'ye evlilik teklifi yapmayı planlayacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 6 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Son bölümde yaşanan heyecanlı anların ardından, Afili Aşk'ın 21. bölümünde neler olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte, Afili Aşk'ın 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem’den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.
Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir?
Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.
Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?
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