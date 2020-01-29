Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem sözleşmeyi fesh etti! Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk bu haftaki bölümü ile ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Afili Aşk'ın son bölümünde, Ayşe'ye görücü gelmesi Kerem'i çileden çıkardı. Kerem ise Ayşe ile ilgili sözleşmesini fesh etti. Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk'ta haftaya neler olacak? işte, dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta da ekranlarda fırtınalar estirdi. Ayşe ve Kerem'in boşanmasıyla ilginin artığı dizide bu hafta kız isteme krizi yaşandı. Şimdi gözler Afili Aşk'ın yeni bölümünde. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Kerem boşanmasına boşanırlar ancak işler aynı şekilde sarpa sarmaya devam eder. Boşanmanın ardından Ayşe'ye talip çıkar. Ayşe Kerem'in kendisi için savaş vereceğinden oldukça emin olduğu için görücüyü kabul eder. Ayşe'ye göre Kerem isteme akşamı kapılarında bitecektir. Fakat işler Ayşe'nin düşündüğü gibi gitmez. Kerem, Ayşe yerine bir başkasının kapısını çalar!
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