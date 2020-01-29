Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem sözleşmeyi fesh etti! Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta da ekranlarda fırtınalar estirdi. Ayşe ve Kerem'in boşanmasıyla ilginin artığı dizide bu hafta kız isteme krizi yaşandı. Şimdi gözler Afili Aşk'ın yeni bölümünde. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Kerem boşanmasına boşanırlar ancak işler aynı şekilde sarpa sarmaya devam eder. Boşanmanın ardından Ayşe'ye talip çıkar. Ayşe Kerem'in kendisi için savaş vereceğinden oldukça emin olduğu için görücüyü kabul eder. Ayşe'ye göre Kerem isteme akşamı kapılarında bitecektir. Fakat işler Ayşe'nin düşündüğü gibi gitmez. Kerem, Ayşe yerine bir başkasının kapısını çalar!