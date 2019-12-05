Afili Aşk'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk, bu hafta 25. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Afili Aşk'ın son bölümünde, Yelda ve Ceyda'nın iş birliği bu defa sekteye uğradı. Ayşe ise Kerem için sürpriz bir girişimde bulundu. Dizinin son bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizi Afili Aşk, 4 Aralık akşamı heyecan dolu bir bölümle yayınlandı. Afili Aşk'ın son bölümünde, Yelda'nın planını Ayşe bozdu. Özel bir davet için hazırlanan Kerem, gecenin sonunda Ceyda ile vals yapacağını öğrendi. Peki, Afili Aşk'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Yelda ve Ceyda'nın iş birliği bu defa sekteye uğruyor. Özel bir davet için hazırlanan Kerem, gecenin sonunda Ceyda ile vals yapacağını öğrenir. Bu planın ise annesinin başının altından çıktığını anlayınca tepkisini ortaya koyar. Bu olanları öğrenen Ayşe de duruma kayıtsız kalamaz ve Kerem'e o gecede eşlik etmek için özenle hazırlanır. Tam geceyi terk etmek üzereyken Ayşe'yi gören Kerem gözlerine inanamaz. Ayşe'nin güzelliği Kerem'i büyüler!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle