Afili Aşk'ın son bölümü sonrası 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe'ye görücü geliyor!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Afili Aşk 22 Ocak akşamı sevenleri ile buluştu. Son bölümde Ayşe ve Kerem'in boşanması ekran başındakileri şaşırttı. Dizinin bu haftaki bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında yaşanan reklam yüzü tartışması haftaya renkli anların ekranlara geleceğinin ipucunu verdi. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve 31. bölümün kısa özeti.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 29 Ocak Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümde Ayşe ve Kerem arasında ipler geriliyor. Mahkemeden çıkan karar sonucu boşanan ikili artık yollarını ayırıyor. İş ortaklıkları devam eden ikili arasında şimdi de başka sorunlar çıkıyor. Modamu'nun yüzü olan Ayşe, şirkete gelmeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Kerem ise onunla yaptıkları sözleşmeyi fesh etme kararı alıyor. İşten ayrılmayacağını söyleyen Ayşe ise kısasa kısas yapıyor ve liderlik savaşları başlıyor.

Peki Ayşe'ye görücü geleceğini duyan Kerem ne yapacak?