Afili Aşk’ın Kerem ve Ayşe’si: Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk!
Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı, 12 Haziran Çarşamba günü Kanal D’de ekrana gelecek olan Afili Aşk’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
İKİSİNİN DE YAŞAMI DEĞİŞECEK!
Sevilen oyuncular Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk dizide, sürpriz bir şekilde karşılaşıp verdikleri kararla dönüşü olmayan bir yola giren ikilinin hikayesinde izleyici ile buluşacak. Burcu Özberk, 20’li yaşlarının başında, güzel, cıvıl cıvıl ve iyi kalpli Ayşe karakterine hayat verecek. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve
hayatı tamamen değişir.
Çağlar Ertuğrul ise Afili Aşk’ta 30’una yaklaşmış, yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adam olan Kerem karakterini canlandıracak. Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona
oynadığı küçük oyundan habersizdir.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de…
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