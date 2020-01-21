Afili Aşk'ın 30. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı, Altan Erkekli ve Asena Tuğal gibi isimlerin de rol aldığı Afili Aşk, bu hafta 30. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde aileler arasındaki kriz, Kerem ve Ayşe'nin yollarını sonsuza dek ayıracak. İşte, Afili Aşk'ın 30. bölüm fragmanları...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın bu hafta ekranlara gelecek 30. bölümü öncesi iki fragman dizinin sıkı takipçileri ile paylaşıldı. Gözler şimdi yeni bölümde neler olacağında. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm özeti...
Afili Aşk'ın 22 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;
Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir baskı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar. Kerem’in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.
Modamu’ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem’in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep olur. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında bulacaktır.
Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ne yapacaktır? Aşkları mı yoksa inatları mı kazanacaktır?
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